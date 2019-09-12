В Самаре прокуратура нашла 33 сайта с пропагандой «зацепинга»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-12T13:11:29+03:00

Суд запретил размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению Фото: YouTube

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В Самаре заблокировали 33 сайта, на которых пропагандировался «зацепинг» - смертельно опасный способ поездок на вагонах поездов и электричек. Интернет-ресурсы с рискованными трюками выявили сотрудники прокуратуры.

- Прокуроры направили в суд 21 иск о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Ленинский районный суд Самары полностью удовлетворил эти требования, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Недавно Роскомнадзор исполнил решение суда и заблокировал все эти 33 сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU