В Самаре прокуратура нашла 33 сайта с пропагандой «зацепинга»
Доступ к интернет-ресурсам заблокировали
Суд запретил размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространениюФото: YouTube
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В Самаре заблокировали 33 сайта, на которых пропагандировался «зацепинг» - смертельно опасный способ поездок на вагонах поездов и электричек. Интернет-ресурсы с рискованными трюками выявили сотрудники прокуратуры.
- Прокуроры направили в суд 21 иск о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Ленинский районный суд Самары полностью удовлетворил эти требования, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Недавно Роскомнадзор исполнил решение суда и заблокировал все эти 33 сайта.
ИСТОЧНИК KP.RU