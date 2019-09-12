Вот это улов: житель Самарской области поймал гигантского сома весом более 82 кг
Длина рыбины превысила рост взрослого мужчины
Фото: Самара LifeФото: vk.com
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В Самарской области местный житель стал обладателем довольно увесистого трофея. Он выловил из реки гигантского сома, длина которого оказалась больше, чем рост взрослого мужчины. Об этом в соцсетях сообщили друзья счастливчика.
- Гигантский сом при взвешивании потянул на 82,6 кг, - рассказали друзья рыбака.
Интернет-пользователей такая новость разделила на два лагеря, кто-то восхитился таким крупным уловом, а некоторые осудили рыбака. По их мнению, этот сом уже старый и нужно было дать ему дожить свой век в родной среде.
ИСТОЧНИК KP.RU