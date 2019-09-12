В Самаре грузовая переправа до Рождествено начнет работать по-новому

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-12T14:54:35+03:00

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В Самаре меняется расписание движения судов на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено». Они начнут курсировать по скорректированному графику с пятницы, 13 сентября.

- Изменения вносятся в пятничное расписание движения судов на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено», - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, теперь из Самары в Рождествено суда будут отправляться только в 8:00, 14:00, 18:00 и 20:00. Таким образом, отменяется рейс в 11:00. От пристани в Рождествено суда будут отплывать в 6:00, 12:30, 16:30 и 19:00. Рейс в 9:30 отменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU