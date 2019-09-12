«Рад бы играть в любом клубе Англии»: Александр Соболев рассказал, какие предложения получал летом

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-12T15:05:55+03:00

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Нападающий самарских "Крыльев Советов" ответил на вопросы болельщиков. Интервью опубликовано на официальном сайте клуба. В нем обладатель звания лучшего игрока июля РПЛ рассказал, что считает предложение от "Крыльев Советов самым ценным в своей жизни.

- Я – игрок "Крыльев" и в летнее трансферное окно отказал нескольким командам, чтобы остаться в Самаре. Самый сильный клуб, от которого получал предложение? "Крылья Советов" Самара. Я правда так считаю. О чем мечтаю, как игрок? Хочу попасть в сборную России и, конечно, услышать гимн Лиги Чемпионов, находясь на поле, - отметил Александр.

Игрок рассказал, что его кумиром всегда был Фигу, а сейчас он симпатизирует Златану Ибрагимовичу. Сейчас мечта игрока получить вызов в национальную сборную, но он признает, что восемь туров - не показатель, нужно хорошо провести сезон. И делать это он будет в самарском клубе.

- У нас очень хороший коллектив. Часто перед тренировками рубимся в FIFA с Кабутовым, хорошо общаемся с Чичериным и Тарасовым. ДА и болельщики здесь просто космос, - признался любимый игрок самарских болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU