2019-09-12T15:34:38+03:00
Происшествия

В Самарской области двух нефтеврезчиков отправили на исправление в колонию

Злоумышленники систематически крали нефть из нефтепровода в Похвистневском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нефтеврезчики проведут за решеткой ближайшие несколько летНефтеврезчики проведут за решеткой ближайшие несколько лет
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В Похвистневском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела о нефтеврезке. Фигурантами по нему проходили двое мужчин.

- Было установлено, что подсудимые вместе с другими неустановленными лицами с мая по июль 2017 года через незаконную врезку систематически крали нефть из нефтепровода «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» в районе села Малое Ибряйкино, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вина мужчин была доказана. Суд назначил одному из них 3,5 года, а второму 2 года 4 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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