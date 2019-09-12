В Самаре автобусы поедут в объезд из-за работ на Самарской
Изменения затронут маршруты № 3, 5д, 11 и 48д
Автобусы будут ездить по скорректированной схеме с 13 по 16 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 13 сентября, в Самаре изменится схема движения автобусов № 3, 5д, 11 и 48д. Они поедут в объезд из-за работ на проезжей части улицы Самарской в районе дома № 34. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
- С 20:00 13 сентября до 07:00 16 сентября автобусы №№ 3, 5д, 11, 48д будут курсировать по улицам Самарской, Ленинградской, Галактионовской в обоих направлениях, - сообщает городской департамент транспорта.
Как отмечают в мэрии, схему движения автобусов скорректировали из-за работ, которые проводит Предприятие тепловых сетей. Перекрытие необходимо, чтобы подключить две новостройки к теплу.
ИСТОЧНИК KP.RU