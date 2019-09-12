Пьяный Билан обошелся Самарской области всего-то в 2,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-12T16:04:14+03:00

Информация появилась на сайте госзакупок, правда, непонятно, почему нет данных о стоимости других артистов и почему лот появился позже самого праздника

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На сайте госзакупок неожиданно появился лот, в котором сообщается, что выступление Димы Билана в Самаре на День города обошлось в 2,7 млн рублей. В лоте написано, что процедура завершена. Дата публикации - 12 сентября, правда, сам праздник прошел в прошлые выходные... Интересно, что других лотов по заказу артистов нет, кроме заказа "Синей птицы". Эти артисты, судя по данным сайта, выступили за 150 тыс рублей. Сколько стоила Зара, Клявер и прочие и как их покупали, непонятно.

При этом стоит отметить, что Дима Билан видимо очень любит Самару и готов делать нам большие скидки. В июле этого же года на Дне города Волжский в Волгоградской области артист пел за 5,1 млн рублей. А может быть, исполнитель знал, что все выйдет не слишком красиво заранее?

В данном же случае эта цифра должна порадовать, ведь за свои прегрешения (а Билан вышел подшофе на сцену и не порадовал горожан мелодичными песнями) Дима обещал подарить городу площадку (ее самарцы хотят видеть на Воронежских озерах, но поставят скорее всего в каком-то из центральных дворов), медицинское оборудование - это два монитора для областной детской больницы имени Н. Ивановой. А еще артист готов бесплатно спеть в городе снова, но власти никак не определятся со временем, так как в Самаре очень плотный культурный график.

ИСТОЧНИК KP.RU