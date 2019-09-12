В Запанском после жалоб жителей закрыли ночлежку для бродяг
В Самаре в поселке Шмидта (Запанской) закрыли так называемый ночной стационар Центра социальной адаптации, куда постоянно приходили ночевать бродяги. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Обещание, данное жителям поселка, выполнено. Ночлежка, вызывавшая острое возмущение людей, закрыта. Осталось только круглосуточное пребывание. С властями прорабатываем вопрос переноса Центра, - отметил народный избранник.
Напомним, что недовольство жителей вызывает прежде всего близкое соседство Центра соцадаптации со школой. Детям приходится едва ли не каждый день видеть бродяг, попрошаек и хулиганов, что, по мнению местных жителей, оказывает на них негативное влияние.
ИСТОЧНИК KP.RU