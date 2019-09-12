В Запанском после жалоб жителей закрыли ночлежку для бродяг

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-12T16:17:14+03:00

Жителям поселка не нравится, что Центр адаптации находится неподалеку от школы

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В Самаре в поселке Шмидта (Запанской) закрыли так называемый ночной стационар Центра социальной адаптации, куда постоянно приходили ночевать бродяги. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Обещание, данное жителям поселка, выполнено. Ночлежка, вызывавшая острое возмущение людей, закрыта. Осталось только круглосуточное пребывание. С властями прорабатываем вопрос переноса Центра, - отметил народный избранник.

Напомним, что недовольство жителей вызывает прежде всего близкое соседство Центра соцадаптации со школой. Детям приходится едва ли не каждый день видеть бродяг, попрошаек и хулиганов, что, по мнению местных жителей, оказывает на них негативное влияние.

ИСТОЧНИК KP.RU