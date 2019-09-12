2019-09-12T16:38:32+03:00
Общество

Космонавта Олега Кононенко наградят за вклад в развитие Самарской области

Он получит почетный знак и премию в 125 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Поощрить космонавта решил губернатор Дмитрий АзаровПоощрить космонавта решил губернатор Дмитрий АзаровФото: сайт Роскосмоса.
Изменить размер текста:

Власти Самарской области решили поощрить космонавта Олега Кононенко. Его наградят почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской».

- Постановляю наградить Олега Кононенко почетным знаком за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, - говорится в постановлении главы региона Дмитрия Азарова.

Помимо награды космонавту выплатят единовременную премию в 125 тысяч рублей. Эту сумму выделят за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24