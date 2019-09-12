Космонавта Олега Кононенко наградят за вклад в развитие Самарской области
Он получит почетный знак и премию в 125 тысяч рублей
Поощрить космонавта решил губернатор Дмитрий АзаровФото: сайт Роскосмоса.
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Власти Самарской области решили поощрить космонавта Олега Кононенко. Его наградят почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской».
- Постановляю наградить Олега Кононенко почетным знаком за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, - говорится в постановлении главы региона Дмитрия Азарова.
Помимо награды космонавту выплатят единовременную премию в 125 тысяч рублей. Эту сумму выделят за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU