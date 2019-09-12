Отправили "передохнуть" на склад: в Самаре "космопупса" убрали от ракеты

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-12T17:06:13+03:00

На прежнее место фигура может уже не вернуться

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В Самаре убрали "космопупса" который находился на площадке возле музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая". Ему пришлось потесниться из-за подготовки территории к установке памятника конструктору Дмитрию Козлову. Об этом во время прямого эфира с жителями рассказал главный архитектор Самары Игорь Галахов.

- Космонавта на время благоустройства территории переместили на хранение на склад. Это сделали, чтобы не повредить фигуру, - отметил Игорь Галахов.

По его словам, возвращение "космопупса" на прежнее место пока под вопросом. Есть предложения установить его прямо в музее, рассматриваются и другие варианты. Что касается памятника Дмитрию Козлову, то его могут открыть уже в первой декаде октября.

ИСТОЧНИК KP.RU