2019-09-12T17:06:13+03:00
Общество

Отправили "передохнуть" на склад: в Самаре "космопупса" убрали от ракеты

На прежнее место фигура может уже не вернуться
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Космопупса" потеснил памятник Дмитрию Козлову"Космопупса" потеснил памятник Дмитрию КозловуФото: Архив "КП"
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В Самаре убрали "космопупса" который находился на площадке возле музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая". Ему пришлось потесниться из-за подготовки территории к установке памятника конструктору Дмитрию Козлову. Об этом во время прямого эфира с жителями рассказал главный архитектор Самары Игорь Галахов.

- Космонавта на время благоустройства территории переместили на хранение на склад. Это сделали, чтобы не повредить фигуру, - отметил Игорь Галахов.

По его словам, возвращение "космопупса" на прежнее место пока под вопросом. Есть предложения установить его прямо в музее, рассматриваются и другие варианты. Что касается памятника Дмитрию Козлову, то его могут открыть уже в первой декаде октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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