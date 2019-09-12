А рыбу тоже они? В обмелении Волги Росрыболовство обвиняет Жигулевскую ГЭС
В Самаре начался громкий судебный процесс по иску Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к Жигулевской ГЭС. Ведомство обвинило энергетиков в том, что их действия стали причиной обмеления Саратовского водохранилища. Кроме того, в Росрыболовстве сочли, что действия сотрудников гидроэлектростанции привели к массовой гибели рыбы.
В свою очередь энергетики заявляют, что действовали в точном соответствии с установленным для них режимом пропуска воды
- Жигулевская ГЭС не принимает и не может принимать решений о том, сколько воды пропустить через сооружения ГЭС, а сколько накопить в водохранилище. Это исключительная компетенция государственного регулирующего органа – Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), - прокомментировали в пресс-службе Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС».
Здесь сообщили, что во время половодья в апреле-мае 2019 года воду через плотину пропускали в строгом соответствии с указаниями Росводресурсов, отсутствие нарушений в работе гидроузла подтвердили в прокуратуре. 17 мая в Единой энергосистеме России прошло автоматическое превышение диапазона средне - суточных сбросных расходов, в результате уровень воды в Куйбышевском водохранилище изменился на 0,5 см.
Рассмотрев документы, судья отметила, что пока доказательств маловато – к иску был приложен только административный протокол. В результате сторону обвинения отправили собирать недостающие документы, а суд перенесли на 25 сентября
ИСТОЧНИК KP.RU