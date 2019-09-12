К юбилею ВОВ в Тольятти установят памятник Солдатке

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-12T19:35:37+03:00

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12 сентября в регионе обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

- Стоит задача провести в Самарской области весь комплекс мероприятий 75-й годовщины на самом высоком уровне. Сделать торжества поистине всенародными – для всех нас дело чести. Это прямая ответственность представителей власти, священный долг граждан России, людей, помнящих и чтущих великий подвиг своих земляков, - заявил Дмитрий Азаров.

В этом году особое внимание уделят вовлечению в процесс жителей области. Их предложения и идеи уже легли в основу концепции празднования юбилея до 6 мая 2020 года, и документ продолжает пополняться.

Жители региона предложили создать 26 памятных мест ВОВ. Среди них – памятник Солдатке в Тольятти. Идея установки такого памятника нашла большой отклик как у самих жителей города, так и у профессиональных скульпторов. В ближайшее время в городе будет проведен конкурс эскизов монумента.

Стартом юбилейных мероприятий станет Парад Памяти 7 ноября 2041 года – визитная карточка нашего региона как «Запасной столицы» страны. Центральная тема следующего парада – судьба солдата. К этому событию будет подготовлена интерактивная карта, на которой все жители области смогут найти истории своих земляков, защищавших Родину на полях ВОВ.

Также жителям области предложат поучаствовать в молодежном проекте «Внутри Истории». С помощью оборудования виртуальной реальности жителям области предложат ощутить себя внутри ключевых моментов Великой Отечественной, чтобы они своими глазами увидели эти исторические события. Передвижной комплекс с оборудованием можно будет возить по школам, ветеранским организациям и т.д.

Также в год празднования юбилея на набережной могут устроить масштабную акцию «Свеча памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU