2019-09-12T19:35:37+03:00
Общество

К юбилею ВОВ в Тольятти установят памятник Солдатке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел второе расширенное заседание оргкомитета «Победа».
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
В Самаре идет масштабная подготовка к празднованию юбилея ПобедыВ Самаре идет масштабная подготовка к празднованию юбилея ПобедыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

12 сентября в регионе обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

- Стоит задача провести в Самарской области весь комплекс мероприятий 75-й годовщины на самом высоком уровне. Сделать торжества поистине всенародными – для всех нас дело чести. Это прямая ответственность представителей власти, священный долг граждан России, людей, помнящих и чтущих великий подвиг своих земляков, - заявил Дмитрий Азаров.

В этом году особое внимание уделят вовлечению в процесс жителей области. Их предложения и идеи уже легли в основу концепции празднования юбилея до 6 мая 2020 года, и документ продолжает пополняться.

Жители региона предложили создать 26 памятных мест ВОВ. Среди них – памятник Солдатке в Тольятти. Идея установки такого памятника нашла большой отклик как у самих жителей города, так и у профессиональных скульпторов. В ближайшее время в городе будет проведен конкурс эскизов монумента.

Стартом юбилейных мероприятий станет Парад Памяти 7 ноября 2041 года – визитная карточка нашего региона как «Запасной столицы» страны. Центральная тема следующего парада – судьба солдата. К этому событию будет подготовлена интерактивная карта, на которой все жители области смогут найти истории своих земляков, защищавших Родину на полях ВОВ.

Также жителям области предложат поучаствовать в молодежном проекте «Внутри Истории». С помощью оборудования виртуальной реальности жителям области предложат ощутить себя внутри ключевых моментов Великой Отечественной, чтобы они своими глазами увидели эти исторические события. Передвижной комплекс с оборудованием можно будет возить по школам, ветеранским организациям и т.д.

Также в год празднования юбилея на набережной могут устроить масштабную акцию «Свеча памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После столкновения автобусов в Самаре одну пассажирку увезли в больницу
В Самаре спасли замурованных в подвале котят
А рыбу тоже они? В обмелении Волги Росрыболовство обвиняет Жигулевскую ГЭС
Отправили "передохнуть" на склад: в Самаре "космопупса" убрали от ракеты
Космонавта Олега Кононенко наградят за вклад в развитие Самарской области
В Запанском после жалоб жителей закрыли ночлежку для бродяг
Пьяный Билан обошелся Самарской области всего-то в 2,7 миллиона рублей
В Самаре автобусы поедут в объезд из-за работ на Самарской
В Самарской области двух нефтеврезчиков отправили на исправление в колонию
Запустить электробус в Самаре могут уже зимой
«Рад бы играть в любом клубе Англии»: Александр Соболев рассказал, какие предложения получал летом
В Самаре грузовая переправа до Рождествено начнет работать по-новому
В Тольятти пройдет Международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»