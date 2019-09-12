2019-09-12T21:07:06+03:00
Общество

В Самаре спасли замурованных в подвале котят

Малыши могли погибнуть от голода
Ольга НОВИКОВА
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Кошки в подвале вызвали споры между жильцамиКошки в подвале вызвали споры между жильцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре вызволили из подвального плена замурованных там котят. Решетки по всему периметру подвала в доме №83 по ул.Вольской установили вчера. Внутри оказались заживо замурованы две кошки и два котенка. Самарцы забили тревогу в соцсетях.

- Оттуда доносится писк и мяуканье. Если не вмешаться, то они погибнут. Председатель ТСЖ этого дома ни на какие разговоры не идет. Было судебное разбирательство, на котором ей объяснили, что она обязана по закону оставить одно окошко свободным от решеток или проход не меньше 15*15 см, но она к нему не прислушалась, - написал один из жителей дома.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считал, что нужно немедленно выломать решетки и освободить кошек, кто-то пенял на то, что животные в подвале – это антисанитария. Дело чуть было не дошло до противостояния «стенка на стенку», но в результате все удалось решить миром.

Сегодня около спорного дома с жителями встретились председатель ТСЖ, участковый и слесарь, который работает в этом подвальном помещении.

- Все были настроены миролюбиво и нам удалось обсудить сложившуюся ситуацию. Мы попали в подвальное помещение и убедились в том, что кошки там есть, две черные взрослые и два котенка трех месяцев. Там оставлены вода и корм. Кошки дикие, не очень идут на контакт. Сейчас нам требуется помощь волонтеров, у которых есть кошкаловки, чтобы забрать их оттуда, - сообщили жильцы дома.

Пойманных кошек собираются отправить в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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