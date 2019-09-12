2019-09-12T21:51:22+03:00
Общество

После столкновения автобусов в Самаре одну пассажирку увезли в больницу

Причиной ДТП стал неудачный маневр
Ольга НОВИКОВА
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Пассажирам пострадавшего автобуса пришлось искать другую возможность добраться домой. Фото https://vk.com/life_samaraПассажирам пострадавшего автобуса пришлось искать другую возможность добраться домой. Фото https://vk.com/life_samara
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Сегодня вечером на Самарской площади столкнулись два автобуса – 41 и 47 маршрута. Очевидцы рассказывают, что ЧП произошло при маневрировании на остановке по направлению из центра города. 41-й автобус задел об стекло соседнего 47-го.

- Столкнулись два автобуса. Точнее один стал отъезжать, а второй наоборот на остановку заходил и встретились, пишет очевидец Евгений Турбин.

От удара стекло в автобусе 41 маршрута лопнуло, осколки попали и на пассажиров. Известно по крайней мере о двоих пострадавших.

- Одну женщину увезли в больницу, а с другой пострадавшей разговаривали медики,- рассказывает пассажирка автобуса Оксана Семенкина.

Остальные пассажиры пострадавшего транспорта отделались легким испугом, но им пришлось искать себе другое средство передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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