2019-09-12T23:16:07+03:00
Общество

В Самаре почти год не могут найти сбежавшего мальчика

Но полиция надеется, что он еще жив
Ольга НОВИКОВА
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Мальчик исчез еще в январеМальчик исчез еще в январе
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Уже долгих девять месяцев в Самарской области ищут и не могу найти 14-летнего подростка. Арсен Михайлов поступил в Волжский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Тополек» сразу после новогодних праздников, 10 января. Но, видимо, пребывание в казенном учреждении, вдали от привычной обстановки, родных и друзей, показалось мальчишке слишком тяжелым. Уже через неделю, 16 января, несмотря н зимний холод на улице, он самовольно сбежал из «Тополька» - и пропал. Местонахождение Арсена неизвестно до сих пор. Но полицейские надеются, что мальчик все еще жив.

- У сотрудников полиции есть основания полагать, что Михайлов находится у родственников, проживающих в Самарской области, - уверены в ГУ МВД по Самарской области

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Арсена, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Волжскому району (846) 200-26-03, 89372323090 или 020 (102). Конфиденциальность гарантируется

ИСТОЧНИК KP.RU

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