В Новокуйбышевске уголовник разбил пенсионеру очки и отобрал деньги
Недавно на проспекте Победы в Новокуйбышевске произошло нападение на 67-летнего пенсионера. Неизвестный подошел к мужчине возле го дома, несколько ударил по лицу, разбил очки за 500 рублей и отобрал 9 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что к преступлению может быть причастен безработный 46-летний местный житель. Ранее он был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас злоумышленник находится под арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU