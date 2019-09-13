В Новокуйбышевске уголовник разбил пенсионеру очки и отобрал деньги

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-13T08:27:12+03:00

Грабитель напал на пожилого мужчину возле его дома на проспекте Победы

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Недавно на проспекте Победы в Новокуйбышевске произошло нападение на 67-летнего пенсионера. Неизвестный подошел к мужчине возле го дома, несколько ударил по лицу, разбил очки за 500 рублей и отобрал 9 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что к преступлению может быть причастен безработный 46-летний местный житель. Ранее он был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас злоумышленник находится под арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU