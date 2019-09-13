В Сызрани в лобовом столкновении «двенадцатой» и «Калины» погибла женщина
Еще два человека получили различные травмы
Аварию мог спровоцировать водитель "двенадцатой" / Фото: КТВ-Луч
Изменить размер текста:
Вечером в четверг, 12 сентября, на улице Мира в Сызрани произошло смертельное ДТП. В районе Сызранской СТО лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Калина».
- По предварительной версии, «двенадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Калиной», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Калины», а также женщина, которая находилась в другой легковушке. Медики доставили последнюю в тяжелом состоянии в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU