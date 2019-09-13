2019-09-13T08:44:23+03:00
Происшествия

В Сызрани в лобовом столкновении «двенадцатой» и «Калины» погибла женщина

Еще два человека получили различные травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Аварию мог спровоцировать водитель "двенадцатой" / Фото: КТВ-ЛучАварию мог спровоцировать водитель "двенадцатой" / Фото: КТВ-Луч
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 12 сентября, на улице Мира в Сызрани произошло смертельное ДТП. В районе Сызранской СТО лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Калина».

- По предварительной версии, «двенадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Калиной», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Калины», а также женщина, которая находилась в другой легковушке. Медики доставили последнюю в тяжелом состоянии в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi
К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару
Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»