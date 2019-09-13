В Сызрани в лобовом столкновении «двенадцатой» и «Калины» погибла женщина

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-13T08:44:23+03:00

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Вечером в четверг, 12 сентября, на улице Мира в Сызрани произошло смертельное ДТП. В районе Сызранской СТО лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Калина».

- По предварительной версии, «двенадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Калиной», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Калины», а также женщина, которая находилась в другой легковушке. Медики доставили последнюю в тяжелом состоянии в больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU