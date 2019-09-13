2019-09-13T09:12:02+03:00
Спорт

Пять гандболисток тольяттинской «Лады» получили вызов в сборную России

Спортсменки уже скоро отправятся на сбор в Ростове-на-Дону
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
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Спортсменки тольяттинского гандбольного клуба «Лада» получили вызов в сборную России. Они отправятся на сбор в Ростов-на-Дону для подготовки к матчам квалификационного турнира чемпионата Европы.

- Вызов в сборную получили пять спортсменок. Это Анастасия Лагина, Елена Михайличенко, Наталья Решетникова, Ольга Фомина и Ольга Щербак, - сообщает пресс-служба ГК «Лада».

Сбор в Ростове-на-Дону стартует 17 сентября. В местном Дворце спорта россиянки 25 сентября сыграют против команды Словакии, а 29 сентября в Гюмлигене выступят против сборной Швейцарии. Сборная России будет бороться за путевку от четвертой отборочной группы на Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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