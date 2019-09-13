Житель Тольятти по пьяни «заминировал» кафе и попал под суд

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-13T09:28:34+03:00

Мужчина решил похулиганить и не думал, что его найдут силовики

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Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор 36-летнему местному жителю, который обвинялся в том, что «заминировал» кафе.

- Анонимное сообщение о планируемом акте терроризма поступило в экстренные службы 11 марта 2019 года. Однако в ходе проверки здания кафе и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Найти анонима удалось довольно быстро. Силовики задержали мужчину и выяснили, что он сообщил о «бомбе» из хулиганских побуждений. На момент звонка он был пьян. Суд признал тольяттинца виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU