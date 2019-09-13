2019-09-13T11:09:59+03:00
Общество

В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП

Образовательный центр разместится на улице XXII Партсъезда
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Обучение в новой школе будет вестись по государственным программамОбучение в новой школе будет вестись по государственным программамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре решили создать образовательный центр для детей с ДЦП. Школа получит название «Выше радуги» и разместится на улице XXII Партсъезда, 40.

Основателями центра выступили Екатерина Акинцева и Вера Виноградова. Они обе - мамы детей с ДЦП. Самарчанки создали некоммерческую организацию и представили проект министерству образования. Предложение о создании школы одобрили. Власти уже предоставили здание на улице XXII Партсъезда, но его еще нужно отремонтировать и снабдить необходимым оборудованием.

Как отмечают Екатерина Акинцева и Вера Виноградова, обучение в школе будет бесплатным. Оно будет вестись по государственным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в автобусах каких еще маршрутов в Самаре появится бесплатный Wi-Fi
К строительству моста через Волгу у Климовки «приложит руку» дочерняя компания «Автодора»
В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры
Одна команда: В Самаре появилась аллея славы "Крыльев Советов"
Глухари тоже хотят есть! Сотрудники самарского зоопарка взялись за корзинки
Самарагорэнергосбыт приглашает юных художников нарисовать «Свет в жизни родного города»
Не выдержал наплыва ребятни: в Самаре починят «приболевшего» пионера у ног Дяди Степы
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек
Водителя автобуса, который устроил ДТП на остановке в Самаре, отстранили от работы
Придется еще подождать: патриарх Кирилл перенес свой визит в Самару
Четвертая победа в сезоне: тольяттинская хоккейная «Лада» дома обыграла китайский «Ценг Тоу»