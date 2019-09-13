В Самаре появится бесплатная школа для детей с ДЦП

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-13T11:09:59+03:00

Обучение в новой школе будет вестись по государственным программам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре решили создать образовательный центр для детей с ДЦП. Школа получит название «Выше радуги» и разместится на улице XXII Партсъезда, 40.

Основателями центра выступили Екатерина Акинцева и Вера Виноградова. Они обе - мамы детей с ДЦП. Самарчанки создали некоммерческую организацию и представили проект министерству образования. Предложение о создании школы одобрили. Власти уже предоставили здание на улице XXII Партсъезда, но его еще нужно отремонтировать и снабдить необходимым оборудованием.

Как отмечают Екатерина Акинцева и Вера Виноградова, обучение в школе будет бесплатным. Оно будет вестись по государственным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU