В Сызрани из детского сада на Хвалынской эвакуировали 116 человек

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-13T11:20:53+03:00

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Утром в пятницу, 13 сентября, из детского сада на улице Хвалынской в Сызрани эвакуировали всех малышей и персонал. В здании примерно в 10:30 произошло задымление.

- На место автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Пожарные подразделения проверили все помещения, но никакого горения и задымления не обнаружили. Между тем, там присутствовал слабый запах короткого замыкания электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, всего из здания было эвакуировали 116 человек, в том числе 96 детей. Сейчас они все вернулись в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU