2019-09-13T12:50:39+03:00
Общество

В Самаре может пройти крупный фестиваль японской культуры

В правительстве региона состоялась встреча с заведующим информационным отделом Посольства Японии в России Ямамото Тосио.
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самарскую область приехал японский посолВ Самарскую область приехал японский посол
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В Правительстве Самарской области первый вице-губернатора Виктор Кудряшов провел встречу с представителем посольства Японии в России. Ямамото Тосио посетил регион с рабочим визитом, принял участие в церемонии открытия фестиваля японского кино и решил ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом губернии.

- Сейчас торговый оборот Самарской области и Японии превышает 70 миллионов долларов США.Тем не менее, хочется, чтобы экономические связи были более масштабными. Сегодня у наших производителей уже есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей. Мы готовы предложить партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности, - отметил Виктор Кудряшов.

В 2020-2021 годах будут проведены российско-японские межрегиональные и побратимские обмены. Делегация Самарской области отправится в Японию в ноябре для определения приоритетных направлений сотрудничества.

- У Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных, - отметил вице-губернатор.

Ямамото Тосио предложил провести в регионе масштабный фестиваль японской культуры.

- Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны, - отметил он. Мероприятие может пройти уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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