В Самаре вместо заросшего пустыря на Алма-Атинской сделали площадку для выгула собак

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-13T14:20:38+03:00

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В Кировском районе Самары появилась площадка для выгула собак. Ее сделали на улице Алма-Атинской, где раньше был заросший пустырь. Площадка была создана благодаря губернаторскому проекту «СОдействие».

- С инициативой обустроить площадку для выгула собак выступили местные жители. Выбранный участок давно никем не использовался и находится на удалении от жилых домов, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На площадке сделали тренажеры для собак, лавочки и урны. Попасть на нее можно бесплатно через два входа, однако, чтобы ее посещать, необходимо обратиться к представителям инициативной группы собаководов. Последние также взяли на себя ответственность за содержание площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU