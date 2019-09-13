В Самаре вместо заросшего пустыря на Алма-Атинской сделали площадку для выгула собак
В Кировском районе Самары появилась площадка для выгула собак. Ее сделали на улице Алма-Атинской, где раньше был заросший пустырь. Площадка была создана благодаря губернаторскому проекту «СОдействие».
- С инициативой обустроить площадку для выгула собак выступили местные жители. Выбранный участок давно никем не использовался и находится на удалении от жилых домов, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
На площадке сделали тренажеры для собак, лавочки и урны. Попасть на нее можно бесплатно через два входа, однако, чтобы ее посещать, необходимо обратиться к представителям инициативной группы собаководов. Последние также взяли на себя ответственность за содержание площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU