2019-09-13T14:21:52+03:00
Общество

МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне

Оператор цифровых возможностей довел скорость соединения 5G до рекордной отметки
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МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. «Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. «Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», - отмечает Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа. «Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», - соглашается Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe.

В 2019 году МегаФон неоднократно демонстрировать возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. Видео можно посмотреть по здесь.

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