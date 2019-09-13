Стало известно, когда в Самаре начнется реконструкция улицы Мичурина
Жители Самары вновь подняли вопрос о необходимости реконструкции улицы Мичурина. По их словам, дорогу на участке от улицы Николая Панова до проспекта Масленникова нужно расширить, потому что там постоянно наблюдаются заторы.
- Проект реконструкции улицы Мичурина от Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авроры есть. Предполагается, что строительство начнется в 2021 году, - сообщили в Твиттере представители департамента градостроительства Самары.
Также чиновники уточнили, что данный срок старта работ будет актуален только в случае наличия финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU