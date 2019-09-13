Стало известно, когда в Самаре начнется реконструкция улицы Мичурина

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-13T14:41:08+03:00

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Жители Самары вновь подняли вопрос о необходимости реконструкции улицы Мичурина. По их словам, дорогу на участке от улицы Николая Панова до проспекта Масленникова нужно расширить, потому что там постоянно наблюдаются заторы.

- Проект реконструкции улицы Мичурина от Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авроры есть. Предполагается, что строительство начнется в 2021 году, - сообщили в Твиттере представители департамента градостроительства Самары.

Также чиновники уточнили, что данный срок старта работ будет актуален только в случае наличия финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU