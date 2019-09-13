Спектакли "Театрального Приволжья" можно посмотреть онлайн

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-13T14:41:55+03:00

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В Самарской области и других регионах ПФО продолжается фестиваль "Театральное Приволжье". Его инициатором стал подпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. На окружном фестивале объединились детские и молодежные самодеятельные театры региона. Из Самарской области в финал вышли два спектакля: "Аленький цветочек" от 2-курса СГИК и "Тайна серого замка или каникулы с привидениями" от Детской школы искусств №6.

- Посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов других субъектов ПФО смогут все жители Самарской области. Видеоверсии спектаклей – победителей из всех регионов ПФО представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф, - отметили организаторы фестиваля.

При этом все желающие смогут проголосовать за лучшую постановку в ПФО на этом же сайте. Интернет-голосование начнется в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU