Приводите всю семью: в Самаре открылся первый региональный Дом такси

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-13T17:01:41+03:00

Водители смогут не только пройти обучение в доме, но и отдохнуть в свободное время от поездок

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В Самаре открыл свои двери Дом такси известного агрегатора «Ситимобил». Он разместился на улице Тухачевского, 80. В нем сотрудники компании и водители других служб смогут не только пройти обучение, но и отдохнуть, поесть и даже поиграть в приставку или настольный футбол. А в специальном лекционном зале планируют проводить обучающие семинары для сотрудников. Дом вмещает в себя до 40 человек.

- В самарском Доме такси водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное - отдохнуть и пообщаться со своими коллегами. Работать Дом такси будет с 10 до 19 часов, - отметил глава пресс-службы «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Самара стала первым городом после Москвы, где открылось место такого формата.

ИСТОЧНИК KP.RU