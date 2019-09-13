Приводите всю семью: в Самаре открылся первый региональный Дом такси
В Самаре открыл свои двери Дом такси известного агрегатора «Ситимобил». Он разместился на улице Тухачевского, 80. В нем сотрудники компании и водители других служб смогут не только пройти обучение, но и отдохнуть, поесть и даже поиграть в приставку или настольный футбол. А в специальном лекционном зале планируют проводить обучающие семинары для сотрудников. Дом вмещает в себя до 40 человек.
- В самарском Доме такси водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное - отдохнуть и пообщаться со своими коллегами. Работать Дом такси будет с 10 до 19 часов, - отметил глава пресс-службы «Ситимобил» Георгий Лобушкин.
Самара стала первым городом после Москвы, где открылось место такого формата.
ИСТОЧНИК KP.RU