Более 600 организаций стали участниками традиционной агропромышленной выставки в Усть-Кинельском

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-13T15:18:12+03:00

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В Самарской области начала работу агропромышленная выставка. В этом году ее участниками стали рекордное количество предприятий - более 600 организаций. Это и фермеры, и НИИ, и образовательные учреждения, и изготовители сельскохозяйственного оборудования.

- Эта выставка традиционно становится площадкой для обмена опытом. Наши ведущие хозяйства делятся своим опытом с новыми предприятиями, с крестьянско-фермерскими хозяйствами, обмениваются технологиями между собой и, конечно, очень важно, что эта выставка привлекает экспертов с разных регионов всей нашей великой родины и из-за рубежа. Эта выставка всегда придает новый импульс для развития агропромышленного комплекса Самарской области. В прошлом году ее посетили более 50 тысяч жителей Самарской области и гостей из других регионов, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров в открытой студии радио "КП-Самара" 98,2 FM.

Он особенно отметил, что количество представленной здесь продукции говорит о том, что мы успешно реализуем нацпроект, нацеленный на экспорт местной продукции за рубеж. При этом практически в каждом нацпроекте есть важнейшая составляющая, направленная на развитие села, чтобы жить там было комфортно.

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов в свою очередь отметил, что сегодня у региона есть все возможности для того, чтобы стать крупнейшим экспортером с/х продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU