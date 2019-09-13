Будет холодно и дождливо: в Самарской области резко изменится погода

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-13T15:38:18+03:00

У жителей региона останется один день, чтобы насладиться теплом

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В Самарской области резко изменится погода. На регион идет похолодание. Самарцы начнут ощущать его уже в это воскресенье, 15 сентября.

- В субботу, 14 сентября, еще будет тепло и сухо. Днем в южных районах температура воздуха достигнет 28 ºС. В воскресенье, 15 сентября, с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, ветер усилится до 14 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в последний день этой недели температура воздуха опустится до 15...20 °C. В большинстве районов области пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. В понедельник, 16 сентября, кратковременный дождь пройдет по региону только местами, а вот температура воздуха опустится еще ниже и будет держаться в пределах 13...18 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU