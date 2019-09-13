В Самаре возле памятника «Черным гусарам» заложили капсулу с землей из Польши

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-13T16:37:03+03:00

Эту землю привезли с места сражения 1813 года у реки Кацбах, в котором принимал участие гусарский полк

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В Самаре заложили капсулу с землей с места битвы у реки Кацбах в Польше, которая состоялась 14 августа 1813 года. Ее разместили у памятника 5-му гусарскому Александрийскому полку возле Дома офицеров.

- Земля была доставлена в Самару по инициативе Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-исторического клуба «Бессмертные гусары». Для этого был организован мотопробег из Польши в Россию. Его участники преодолели более 6 тысяч километров, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В закладке капсулы с землей с места сражения 5-го гусарского Александрийского полка приняли участие представители правительства, военные, ветераны, юнармейцы и горожане. Мероприятие прошло в память о подвиге защитников Отечества в военной кампании 1813 года заграничных походов русской армии. Помимо закладки капсулы, у памятника состоялась лития по погибшим воинам.

ИСТОЧНИК KP.RU