Скоро поедем: ремонт Заводского шоссе завершат до конца октября

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-13T19:11:35+03:00

Сейчас рабочие укладывают верхний слой дороги, гарантия составит пять лет

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В Самаре завершается капитальный ремонт Заводского щоссе: напомним, в рамках проекта Безопасные и качественные дороги реконструировали участок от улицы Земеца до 22 Партсъезда. Сейчас здесь укладывают верхний слой дороги возле пешеходного перехода, которым пользуются работники ПАО "Кузнецов".

- Для укладки мы используем щебеночно-мастичную смесь с повышенными прочностными свойствами. Уже утром 14 сентября мы собираемся открыть выезд на путепровод в районе пр. Кирова, - объяснил сотрудник МБУ г.о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Сейчас автомобилистам доступны уже все остальные участки шоссе. Также можно пользоваться развязкой под мостом.

Сам пешеходный переход около ПАО "Кузнецов" тоже обновляют: об этом много раз просили и руководство, и сотрудники предприятия. До этого переход был законсервирован в течение нескольких лет, сейчас же конструкцию подземки усилили, на стенах и потолке положили плитку, для слабовидящих сделали тактильные указатели.

Капремонт заводского шоссе был рассчитан на два года. Окончательно завершиться он должен к концу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU