Уже тонули и мать, и бабушка: В парке Гагарина смельчак спас малыша, упавшего в пруд
Страшной трагедией чуть не закончилась прогулка в парке Гагарина для самарской семьи. Бабушка и мама бродили по парковым дорожкам под осенним солнцем с трехгодовалым малышом. В какой-то момент семейство не уследило за ребенком, и кроха оказалась в пруду посреди парка.
- Бабушка с мамой прыгнули спасать ребенка, но были в одежде, запутались, стали барахтаться. Вылезти там сложно: края покатые, бетонные, сильно заилились. Никто не мог вылезти сам, - рассказывают очевидцы.
На помощь семье пришел самарчанин Александр Коростелев и еще один мужчина, который не назвал своего имени. Они кинулись в воду и вытащили и ребенка, и взрослых.
- Ужасно, но многие окружающие просто стояли и созерцали то, что происходит, еще и на видео снимали, хорошо, что есть смелые люди, - рассказывает свидетельница ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU