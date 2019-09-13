Один из лучших водителей трамваев России катает самарцев

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-13T19:42:04+03:00

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В Самаре работает один из лучших водителей трамвая страны. Сергей Панин из Кировского трамвайного депо. Он занял четвертое место на всероссийском конкурсе в Казани. В этих соревнованиях применяются элементы WorldSkills, но возраст участников при этом не ограничен.

Всего в соревнованиях участвовали около ста человек из разных регионов России: от Волгограда до Барнаула и Новосибирска. Участники состязались в мастерстве вождения трамвая по специальной трассе, более того, жюри контролировало, насколько комфортно едет трамвай и как безопасно движется он по выделенной трассе. В частности, в салон помещали открытый контейнер с водой и нужно было доставить его до финиша, не пролив ни капли.

Призовой фонд конкурса был 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU