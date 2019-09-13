Это же дети могут увидеть! Самарцы восхитились мужчиной, отжимающимся перед светофором
Жители Самары восхитились мужчиной, который отжимался на светофоре. Один из проезжающих мимо автомобилистов снял спортсмена на видео и выложил в одном из пабликов с подписью "вот что в Самаре происходит". Правда, многие комментаторы указали, что ничего особенного вовсе и не происходит.
- Ну занимается он бегом, чтобы не сбиться с ритма, отжимается на светофоре, - объяснила самарчанка Анна.
А Александра Жукова сыронизировала: мол, до чего мир докатился:
- Совсем уже обнаглели ЗОЖники, уже отжимаются в общественных местах на глазах у людей, там же дети могут это увидеть! - пошутила девушка.
- Не дай Бог, приседать начнет, - подхватили шутку самарцы.
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Парень в Самаре отжимается у светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU