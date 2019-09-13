Это же дети могут увидеть! Самарцы восхитились мужчиной, отжимающимся перед светофором

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-13T20:02:36+03:00

Видео поделился один из автомобилистов, комментаторы стали по-доброму подшучивать над ним

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Жители Самары восхитились мужчиной, который отжимался на светофоре. Один из проезжающих мимо автомобилистов снял спортсмена на видео и выложил в одном из пабликов с подписью "вот что в Самаре происходит". Правда, многие комментаторы указали, что ничего особенного вовсе и не происходит.

- Ну занимается он бегом, чтобы не сбиться с ритма, отжимается на светофоре, - объяснила самарчанка Анна.

А Александра Жукова сыронизировала: мол, до чего мир докатился:

- Совсем уже обнаглели ЗОЖники, уже отжимаются в общественных местах на глазах у людей, там же дети могут это увидеть! - пошутила девушка.

- Не дай Бог, приседать начнет, - подхватили шутку самарцы.

А вы тоже видели на улицах что-то интересное? Сообщите на почту kpsamara@phkp.ru/

Парень в Самаре отжимается у светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU