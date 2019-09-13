Стала известна судьба пропавшего в апреле Сергея Мамина

СЕГОДНЯ 21:08 2019-09-13T21:08:54+03:00

Мужчину искали и полиция, и волонтеры, но нашли только его труп

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Тело пропавшего в апреле жителя Самары Сергея Мамина, 39-летнего мужчины, нашли 12 сентября. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Житель областной столицы пропал еще 16 апреля. И полиция, и волонтеры долго искали его, надеясь на чудо. Были озвучены ориентировки: худощавый, высокий, русый мужчина с голубыми глазами. За поисками с замиранием сердца следили жители региона. Но 12 сентября оказалось, что чуда не произошло.

Сергей Мамин погиб, при каких обстоятельствах это случилось, к сожалению не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU