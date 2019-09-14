В Жигулевске мужчина так хотел есть, что угнал сразу два велосипеда

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-14T09:41:35+03:00

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В Жигулевске полицейским попался похититель велосипедов. Мужчина ночью шел по улице и катил два средства передвижения перед собой. Это вызвало вопросы у стражей правопорядка. Отвечая на их вопросы, мужчина стал нервничать, не смог объяснить, откуда у него велосипеды.

Оказалось, что уже некоторое время похититель жил в заброшенном доме. У него возникли сложности с деньгами и он решил пойти на преступление. В одном из подъездов микрорайона B-1 он увидел велосипеды и решил их украсть, а затем продать. Но воришке не подфартило.

Уже утром велосипеды вернули владельцам, жителям того дома, в котором произошла кража. Вором оказался 33-летний житель Ульяновска, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU