Плюется тут! Мужчина в Октябрьске чуть не снес голову подростку на детской площадке

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-14T10:03:56+03:00

Мальчик, конечно, баловался, но и мужчина был пьян

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Неприятный случай произошел в Октябрьске. 40-летний пьяный мужчина сильно ударил 14-летнего мальчика за то, что тот плевался в горку, где играл его сын. Подросток хулиганил, но и другие ребята вели себя активно. Мужчина несколько раз сделал замечание мальчишкам, а потом пустил в ход кулаки.

- Мать мальчика написала заявление и пострадавший обратился в скорую помощь, однако там нарушений в здоровье не выявили и отпустила его домой, - сообщает КТВ Луч.

По данным издания, мужчину отпустили. Он уже знаком правохранителям: склонен к насилию, не раз привлекался к ответственности, состоит на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU