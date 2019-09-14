2019-09-14T10:03:56+03:00
Общество

Плюется тут! Мужчина в Октябрьске чуть не снес голову подростку на детской площадке

Мальчик, конечно, баловался, но и мужчина был пьян
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Мужчина отличается агрессивным поведениемМужчина отличается агрессивным поведением
Изменить размер текста:

Неприятный случай произошел в Октябрьске. 40-летний пьяный мужчина сильно ударил 14-летнего мальчика за то, что тот плевался в горку, где играл его сын. Подросток хулиганил, но и другие ребята вели себя активно. Мужчина несколько раз сделал замечание мальчишкам, а потом пустил в ход кулаки.

- Мать мальчика написала заявление и пострадавший обратился в скорую помощь, однако там нарушений в здоровье не выявили и отпустила его домой, - сообщает КТВ Луч.

По данным издания, мужчину отпустили. Он уже знаком правохранителям: склонен к насилию, не раз привлекался к ответственности, состоит на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевернули календарь: с понедельника в Самаре наступит настоящая осень
В Жигулевске мужчина так хотел есть, что угнал сразу два велосипеда
Стала известна судьба пропавшего в апреле Сергея Мамина
Это же дети могут увидеть! Самарцы восхитились мужчиной, отжимающимся перед светофором
Один из лучших водителей трамваев России катает самарцев
Уже тонули и мать, и бабушка: В парке Гагарина смельчак спас малыша, упавшего в пруд
Скоро поедем: ремонт Заводского шоссе завершат до конца октября
Самарца, который нападал с молотком на пенсионерок, отправили в колонию на 13 лет
В Самаре возле памятника «Черным гусарам» заложили капсулу с землей из Польши
Ушло всего 4 дня: самарские художники дорисовали граффити с пилотами-героями в Сургуте
Будет холодно и дождливо: в Самарской области резко изменится погода
Более 600 организаций стали участниками традиционной агропромышленной выставки в Усть-Кинельском