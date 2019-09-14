Перевернули календарь: с понедельника в Самаре наступит настоящая осень
В Самару приходит уже не календарная, а самая настоящая осень. Уже в воскресенье с запада начнет перемещаться холодный атмосферный фронт. Температура упадет до 15-20 градусов, а еще поднимется ветер - до 14 м/с. В зоне этого фронта пройдут дожди.
- В понедельник температура будет не выше 18 градусов. Местами будет кратковременный дождь, - говорят синоптики.
Ветер все это время будет дуть юго-западный, ночью вообще похолодает до 5 градусов ниже ноля.
При этом синоптики Гидрометцентра России еще осталвют надежду на бабье лето - к концу сентября снова может потеплеть.
ИСТОЧНИК KP.RU