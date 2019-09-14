Мука рассыпалась по всей дороге! Под Самарой на полдороги разложилась фура

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-14T19:32:33+03:00

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Под Самарой на обводной дороге в Кинельском районе столкнулись две фуры. В итоге у одной из них порвался тент, слетели стойки и из кузова посыпалось содержимое. Перевозила эта фура мешки с мукой.

- На месте образовалась пробка, сразу несколько грузовиков встали. Судя по всему фура, которая ехала по встречке, зацепила грузовик с мукой и потом проехала дальше и встала на обочине. В пробке стояло еще несколько грузовых машин, - рассказали журналисту "КП-Самара" очевидцы.

Сейчас полиция разбирается в причинах ДТП, виновника еще предстоит найти

Из грузовика рассыпалась мука после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU