Мука рассыпалась по всей дороге! Под Самарой на полдороги разложилась фура
Под Самарой на обводной дороге в Кинельском районе столкнулись две фуры. В итоге у одной из них порвался тент, слетели стойки и из кузова посыпалось содержимое. Перевозила эта фура мешки с мукой.
- На месте образовалась пробка, сразу несколько грузовиков встали. Судя по всему фура, которая ехала по встречке, зацепила грузовик с мукой и потом проехала дальше и встала на обочине. В пробке стояло еще несколько грузовых машин, - рассказали журналисту "КП-Самара" очевидцы.
Сейчас полиция разбирается в причинах ДТП, виновника еще предстоит найти
Из грузовика рассыпалась мука после ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU