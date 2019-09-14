В Самаре Мазда выкинула мотоциклиста на тротуар, тот сломал ногу

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-14T19:44:34+03:00

В Самаре мотоцикл попал под Мазду

Изменить размер текста: A A

В Самаре на проспекте Металлургов, в месте пересечения с ул. Путейская, случилось ДТП. Как сообщили очевидцы, Мазда не пропустила мотоциклиста.

- Мотоцикл лежит на обочине, все живы, сам мотоциклист сломал ногу, - рассказали очевидцы.

Пострадавшему мотоциклисту помогли, ему понадобились услуги медиков. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться правоохранительным органам. Пока неизвестно, превысил ли скорость кто-то из участников аварии или же ДТП способствовали другие причины.

ИСТОЧНИК KP.RU