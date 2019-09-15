В Самару пришла настоящая осень: теперь начнутся дожди
Бабье лето в Самаре продержалось до середины сентября. С 15 числа на смену солнцу и теплу пришли дожди. Они начались с самого утра. Вместе с ними в город пришел западный ветер со скорость 7 м/с. Местами его порывы будут достигать 12 м/с.
По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +18....+20 градусов. Похолодание самарцы ощутят к концу дня. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +5 градусов.
В воскресенье с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха понизится. Уже в понедельник дневные температуры не превысят 18º, - сообщают в Приволжском УГМС.
Такая погода сохранится до середины рабочей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU