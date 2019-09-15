2019-09-15T08:48:10+03:00
Общество

В Самару пришла настоящая осень: теперь начнутся дожди

Похолодает уже в это воскресенье
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Бабье лето в Самаре продержалось до середины сентября. С 15 числа на смену солнцу и теплу пришли дожди. Они начались с самого утра. Вместе с ними в город пришел западный ветер со скорость 7 м/с. Местами его порывы будут достигать 12 м/с.

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +18....+20 градусов. Похолодание самарцы ощутят к концу дня. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +5 градусов.

В воскресенье с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха понизится. Уже в понедельник дневные температуры не превысят 18º, - сообщают в Приволжском УГМС.

Такая погода сохранится до середины рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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