Нарушил ПДД, а сядет за наркотики: в Самарской области мужчина перешел дорогу на красный с пакетиком марихуаны

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-15T09:02:58+03:00

Теперь он может попасть за решетку на три года

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На днях в городе Похвистнево Самарской области дорожные полицейские поймали 40-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. За нарушение ПДД его доставили отдел полиции для составления протокола. Но задержанный оказался с сюрпризом.

- В ходе досмотра в присутствии понятых у него нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с почти 14 граммами марихуаны, - сообщили в главном управлении МВД России по Самарской области

Подозреваемый сказал, что он нарвал, высушил и хранил ее для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется дознание. Мужчина может попасть за решетку на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU