Нарушил ПДД, а сядет за наркотики: в Самарской области мужчина перешел дорогу на красный с пакетиком марихуаны
На днях в городе Похвистнево Самарской области дорожные полицейские поймали 40-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. За нарушение ПДД его доставили отдел полиции для составления протокола. Но задержанный оказался с сюрпризом.
- В ходе досмотра в присутствии понятых у него нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с почти 14 граммами марихуаны, - сообщили в главном управлении МВД России по Самарской области
Подозреваемый сказал, что он нарвал, высушил и хранил ее для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется дознание. Мужчина может попасть за решетку на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU