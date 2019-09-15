2019-09-15T10:32:30+03:00
Происшествия

Под Сызранью фура «раскидала» иномарки по дороге, пострадала женщина

Пострадавшая находилась в машине с номерами другого региона
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: "Маленькая Сызрань"Фото: "Маленькая Сызрань"
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Утром в воскресенье, 15 сентября, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе под Сызранью на «ульяновском» перекрестке большегруз марки MAN врезался в несколько иномарок, которые притормозили перед светофором.

Как пишет портал «Маленькая Сызрань», фура не затормозила и в результате влетела Mitsubishi с номерами ХМАО и Opel из Кыргыстана. Все машины ехали в сторону Москвы.

Очевидцы предполагают, что грузовик стало заносить, водитель пытался вырулить. Справиться с кабиной удалось, поэтому она практически не пострадала, а вот полуприцеп собрал легковые авто.

После удара машины буквально разметало по дороге. Mitsubishi отлетел в отбойник, а немецкий минивэн отбросило за середину перекрестка.

Не обошлось без пострадавших. Повреждения получила 30-летняя женщина, находящаяся в японской иномарке. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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