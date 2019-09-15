Под Сызранью фура «раскидала» иномарки по дороге, пострадала женщина
Утром в воскресенье, 15 сентября, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе под Сызранью на «ульяновском» перекрестке большегруз марки MAN врезался в несколько иномарок, которые притормозили перед светофором.
Как пишет портал «Маленькая Сызрань», фура не затормозила и в результате влетела Mitsubishi с номерами ХМАО и Opel из Кыргыстана. Все машины ехали в сторону Москвы.
Очевидцы предполагают, что грузовик стало заносить, водитель пытался вырулить. Справиться с кабиной удалось, поэтому она практически не пострадала, а вот полуприцеп собрал легковые авто.
После удара машины буквально разметало по дороге. Mitsubishi отлетел в отбойник, а немецкий минивэн отбросило за середину перекрестка.
Не обошлось без пострадавших. Повреждения получила 30-летняя женщина, находящаяся в японской иномарке. Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU