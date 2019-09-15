2019-09-15T11:35:29+03:00
Общество

Не дождалась: машина утонула в Волге пока ее хозяин рыбачил на островах под Сызранью

Автомобиль самостоятельно съехал в реку
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: "Маленькая Сызрань"Фото: "Маленькая Сызрань"
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Грустно закончилась рыбалка на этой неделе для одного из жителей Самарской области. По несчастливой случайности мужчина лишился своего автомобиля.

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», рыбак отправился за уловом на острова. Машину он оставил на берегу реки в селе Переволоки Сызранского района. Однако, автомобиль его не дождался. В ночь пятницы на субботу, машина съехала со склона прямиком в воду. Она ушла на расстояние 6 метров от кря берега и на глубину около одного метра. На поверхности была видна часть крыши.

На место ЧП прибыли полицейские из МУ МВД России «Сызранское» № 34. Автомобиль был пуст, поэтому спасать никого не понадобилось. А вот для владельца ночное происшествие, конечно, стало шоком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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