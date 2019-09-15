2019-09-15T12:27:38+03:00
Происшествия

В Самарской области четырехлетний малыш мог умереть из-за несчастного случая

Правоохранительные органы разбираются в случившемся
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Утром в воскресенье, 15 сентября, в Шигонском районе Самарской области случилась трагедия. Умер четырехлетний ребенок. Этот факт подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. В СМИ уже появились различные версии гибели малыша. Одна из них — ребенок скончался от болевого шока. Якобы прищемил палец дверью, жаловался на боль, потом попросил у бабушки воды и через некоторое время потерял сознание.

Однако эта информация пока остается на уровне слухов. Как сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник в правоохранительных органах, ребенок мог погибнуть в результате несчастного случая.

Сейчас полицейские выясняют все подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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