В Самарской области четырехлетний малыш мог умереть из-за несчастного случая
Утром в воскресенье, 15 сентября, в Шигонском районе Самарской области случилась трагедия. Умер четырехлетний ребенок. Этот факт подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. В СМИ уже появились различные версии гибели малыша. Одна из них — ребенок скончался от болевого шока. Якобы прищемил палец дверью, жаловался на боль, потом попросил у бабушки воды и через некоторое время потерял сознание.
Однако эта информация пока остается на уровне слухов. Как сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник в правоохранительных органах, ребенок мог погибнуть в результате несчастного случая.
Сейчас полицейские выясняют все подробности трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU