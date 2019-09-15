Из-за ночного пожара на улице Теннисной эвакуировали 8 человек, есть пострадавший
В ночь на воскресенье, 15 сентября, в Самаре произошел пожар в доме №12 на улице Теннисной. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 2 часа 36 минут.
По МЧС, пожар был небольшой, горели домашние вещи на площади 5 кв. метров. Тем не менее, из-за возгорания пришлось эвакуировать 8 человек.
- В 2.47 пожар был локализован, в 2.50 его ликвидировали. Пострадал мужчина 1973 года рождения, - сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области.
В ликвидации пожара участвовали 10 человек. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный огнем ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU