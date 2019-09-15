2019-09-15T14:54:02+03:00
Происшествия

Видели, как она летела: около дома на Нагорной нашли тело 45-летней женщины

Трагедия произошла несколько часов назад
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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В воскресенье, 15 сентября, днем при невыясненных обстоятельствах погибла 45-летняя женщина. Трагедия произошла в Кировском районе Самары. Тело женщины обнаружили около дома по адресу Нагорная, 185/Майская, 3.

- Женщина, 45-лет. При ней нашли паспорт и водительские права, рассказали «Комсомольской правде» очевидцы происшествия. - Нашли ее около 16-этажки. На 15-м этаже этого дома были обнаружены пакеты с ее вещами. Карточки, пакеты, может там еще сумка была.

Местные жители отмечают, что в тех домах очень высокие перила, нечаянно оттуда упасть невозможно.

-Либо специально, либо ей помогли, - говорят очевидцы. - Один парень видел только как она летела вниз. Еще очень странно, что под ней была простынь, она с ней упала.

Что произошло на самом деле будут разбираться правоохранительные органы. Сейчас они работают на месте происшествия.

Предположительно погибшая проживала в одном домов в том районе, ее узнали продавцы соседних магазинов. По их словам, она часто к ним заходила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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