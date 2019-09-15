Бургер от министра: глава самарского минпромторга попробовал себя в роли повара

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-15T15:39:10+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Самаре снова прошел праздник стрит-фуда «Ярмарка вкусов». С 12 часов дня проходил на площадке около торгов-развлекательного центра «МЕГА Самара» открылся гостеприимный гастрономический городок. Здесь собрались местные производителей продуктов питания, представители кафе и ресторанов.

Все гости праздника могли продегустировать предложенные блюда: шашлык, арахисовую пасту, пиво, икру осетра и десерты и получить бесплатные арбузы. Фестиваль был насыщен интерактивами. Здесь можно было провести время на спортивных площадках, узнать секреты профессиональных дегустаторов, поучаствовать в кулинарной эстафете, научиться искусству карвинга и посетить множество других мастер-классов.

На одном из них побывал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Глава регионального минпромторга приготовил бургер под руководством местных шеф-поваров. Угощение он вручил одной из гостей праздника.

Михаил Жданов ознакомился со всеми площадками «Ярмарки вкусов» и отметил, что мероприятия такого формата становятся в регионе традиционными, а их участники заботятся о качестве продукции.

В подтверждении этого, две самарские компании получили из рук министра сертификаты на право использования бренда «Самарский продукт». На сегодня таких в регионе насчитывается больше 60-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU