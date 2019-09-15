За отлов бродячих животных в Самарской области будут платить больше

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-15T18:06:22+03:00

Средства будут направляться не только на поимку, но и на содержание животных

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В Самарской области увеличили норматив на отлов беcпризорных собак и кошек. Согласно постановлению регионального правительства от 9 сентября, теперь на одно животное будет выделяться сумма в размере 2 383 рублей 58 копеек.

Ранее норматив составлял 1509 рублей 26 копеек.

Стоит отметить, что в рамках указанных средств муниципалитеты должны будут проводить не только отлов бродячих животных, но также прививать их и чипировать. Помимо этого, животных необходимо будет определять в приюты, где они смогут находится не менее 20 дней. За это время, совместно с зоозащитниками и волонтерами по возможности надо найти четырехлапым беспризорникам хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU