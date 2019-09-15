«Крылья Советов» уступили «Краснодару» со счетом 2:4

СЕГОДНЯ 21:36 2019-09-15T21:36:01+03:00

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В Краснодаре завершился матч 9-го тура РПЛ. На поле встречались самарские «Крылья Советов» и «Кранодар».

Счет открыли гости на 12-ой минуте игры. Забил лучший бомбардир «Крыльев» Александр Соболев с передачи Дмитрия Кабутова.

Однако уже через 4 минуты самарцы получили ответный гол от Магомеда-Шапи Сулейманова.

Второй тайм начался с гола "Краснодара". Его реализовал Кристофер Ольссон. Затем последовали еще два гола в ворота самарцев, один из них с пенальти — 4:1.

Сократить разрыв самарцы смогли на 75-й минуте. И снова был назначен пенальти. 11-метровый у "Крыльев" исполнил Антон – 4:2. Но это уже не смогло изменить ход игры и результат матча.

"Крылья" потерпели поражение. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 21 сентября на выезде в Грозном против местного "Ахмата". Начало встречи – в 15:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU